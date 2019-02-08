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نيويورك تايمز: "محمد بن سلمان" هدد بقتل خاشقجي برصاصة قبل عام من الجريمة

نيويورك تايمز: "محمد بن سلمان" هدد بقتل خاشقجي برصاصة قبل عام من الجريمة
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تعهد في أيلول/ سبتمبر 2017، باستخدام "رصاصة" ضد الكاتب السعودي الراحل، جمال خاشقجي.

وأكدت الصحيفة، أن تهديد "بن سلمان" بقتل خاشقجي جاء في اتصال مع أحد مساعديه، وذلك قبل عام من جريمة مقتل الصحفي في قنصليته بلاده بإسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

ووفق الصحيفة الأمريكية، فقد اعترض مسؤولون بالاستخبارات الأمريكية، اتصالات بين "بن سلمان"، وأحد كبار مساعديه، وهو تركي الدخيل، شهدت إطلاق الأمير تهديدات ضد خاشقجي، قبل أن يبدأ الأخير في كتابة مقالات لصحيفة "واشنطن بوست".

ونقلت (نيويورك تايمز) عن مسؤولين قالت إنهم مطلعون على تقارير صدرت عن الاستخبارات الأمريكية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إن "بن سلمان" قال خلال حديثه مع مساعده "إنه إذا كان من غير الممكن استدراج خاشقجي إلى السعودية ، فيجب إعادته بالقوة".

وتابع المسؤولون، أن الأمير السعودي أشار في حديثه أيضا، أنه في حالة عدم نجاح هذين الطريقتين، فسيلاحق خاشقجي بـ"رصاصة".

وأضافت الصحيفة: استنتج محللو الاستخبارات أن الأمير السعودي "ربما لم يقصد بهذه العبارة حرفيا، وبعبارة أخرى، لم يقصد إطلاق النار على خاشقجي، بل استخدام الكلمة كمجاز للتأكيد على وجود نية القتل، في حالة عدم عودته للسعودية"، وفق الصحيفة.

يشار أن (نيويورك تايمز) ذكرت أن "بن سلمان" فام بتوبيخ مساعد آخر له، وهو سعود القحطاني، بعد أن حذره الأخير من أن أي استهداف لخاشقجي سيكون "محفوف بالمخاطر" بسبب رد الفعل الدولي.

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