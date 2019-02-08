شؤون فلسطينية

السعودية وقطر للتمويل.. مستشارا ترامب الى 5 دول عربية لمناقشة "صفقة القرن"

السعودية وقطر للتمويل.. مستشارا ترامب الى 5 دول عربية لمناقشة "صفقة القرن"
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة "هأرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن (جاريد كوشنير) مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، و(جيسون جرينبلات) ، يزوران الشرق الأوسط نهاية الشهر الحالي لدفع خطة السلام "صفقة القرن". 

وأضافت الصحيفة، وحسب مسؤول كبير في البيت الأبيض، إنهما سيزوران 5 دول عربية وسيلتقيان بقادة السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين  لمناقشة الجانب الاقتصادي للخطة، دون التطرق للجانبين الامني والسياسي لهذه الخطة، مشيرة المصادر الى ان طاقم اعداد الجانب الاقتصادي للصفقة سيرافق كوشنير وجرينبلات.

واشارت الصحيفة انه من غير الواضح كيف ستدعم هذه الدول خطة الاقتصاد الامريكية دون اطلاعها على كافة تفاصيل وبنود صفقة القرن.

كما ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، نبأ الزيارة، مشيرة الى ان "صفقة القرن" تتضمن اقتراحات لتطوير الاقتصاد الفلسطيني ضمنها تطوير البنى التحتية والصناعة، وخاصة لاهالي قطاع غزة، وأن توجه الوفد الأمريكي إلى دول الخليج يهدف لطلب مشاركتها في تمويل الشق الاقتصادي من الخطة.

وافاد مسؤول من البيت الابيض كما نقلت الصحيفة ان كوشنير سيصل يوم الخميس 14 شباط إلى مؤتمر وارسو حول ما يسمى "الاستقرار في الشرق الأوسط والسلام والتهديد الإيراني"، الذي يشارك فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

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