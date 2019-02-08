شؤون فلسطينية

الجمعة: انخفاض على درجات الحرارة وتساقط زخات من الأمطار

الجمعة: انخفاض على درجات الحرارة وتساقط زخات من الأمطار
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو خلال اليوم الجمعة، غائما جزئيا و يطرأ انخفاض طفيف على  درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا الى غائمة وباردة وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق وخاصة الشمالية والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت /02/201909 : يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا  والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الأحد /02/201910: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم  و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتسقط  زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الاثنين 2019/02/11: يكون الجو غائم جزئي بشكل عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار خاصة على المنطق الشمالية شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:

1 - تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

2- تدني مدى الرؤيا الأفقية.

3- خطر التزحلق على الطرقات.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 13-8 11-8 11-8 بيت لحم 13-8 11-8 11-8
رام الله والبيرة 12-7 10-7 10-7 طولكرم 18-11 16-11 16-11
نابلس 15-9 12-8 12-8 قلقيلية 18-11 16-11 16-11
جنين 17-8 16-8 16-8 سلفيت 13-8 11-8 11-8
طوباس 17-8 16-8 16-8 روابي 14-9 12-8 12-8
الخليل 12-7 10-7 10-7 غزه 17-12 16-11 16-11
أريحا 20-11 20-11 20-11 خانيونس 17-12 16-11 16-11
الأغوار الشمالية 19-9 18-9 18-9 رفح 19-11 17-10 17-10

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