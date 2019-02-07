صيدم يطالب وزير المالية برفع نسبة الصرف لموظفي التعليم بغزة

وجه الدكتور صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي، رسالة الى وزير المالية شكري بشارة، تتناول الوضع الوظيفي للمعلمين في قطاع غزة.





وقال صيدم في رسالته: "بعد تردد الانباء حول رفع نسبة رواتب الموظفين الذين هم على رأس عملهم، قمنا بالتواص مع وكيل وزارة المالية، فريد غنام، ومدير عام الرواتب عبد الجبار سالم، نهاية الشهر الماضي، من أجل تزويدهم ببيانات جميع موظفي المحافظات الجنوبية، تلافيا لحدوث أي مشاكل".





واضاف صيدم: "عندما تم إيداع الرواتب في البنوك أول أمس الثلاثاء، فوجئنا بأن هناك حوالي 397 موظفاً تم إيقاف رواتبهم، دون معرفة السبب، كما تم رفع نسبة الصرف الى 75% للموظفين الذين يتقاضون راتبا عاديا، أما الموظفين المتقاعدين بقرار من الرئيس وعددهم 3050 موظفا، بقي وضعهم الوظيفي على ما هو عليه، رغم أنهم على رأس عملهم، في حين تم تغيير الوضع الوظيفي من متقاعد الى موظف عادي، لموظفي بعض الوزارات ورفع نسبة الصرف الى 75%".





واشار صيدم في رسالته، إلى ان عدم شمول الموظفين التابعين لوزارة التربية والتعليم العالي، بقرار رفع نسبة الصرف، سيؤدي إلى إرباك العملية التعليمية، والذي سيؤدي بدوره إلى نتائج لا تحمد عقباها، على الصعيد الوطني بشكل عام والتربوي بشكل خاص.





ولفت صيدم إلى ان ذلك سؤدي كذلك إلى تفريغ المدارس من المعلمين، في الوقت الذي تعاني منه المحافظات الجنوبية من نقص شديد في الكوادر التعليمية، كونهم يهددون بوقف إلتحاقهم بالدوام، وذلك بعد هذه القرارات.





وطالب صيدم، الوزير بشارة باتخاد اجراءاته السريعة لهذا الصدد وشمول موظفي الوزارة بقرار رفع نسبة الصرف.



بدوره، قال سائد ارزيقات الامين العام للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين: "إن المعلمون في قطاع غزة، تحملوا ما لا يتحمله أحد، واستمروا في أداء مهمتهم باقتدار وتحمل المسؤولية الوطنية والتربوية تجاه وطنهم وطلبتهم وقيادتهم".



واضاف في تصريح له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "ما حدث في النهاية من رفع التقاعد المالي عن موظفي بعض الوزارات، وعدمك رفعه عن المعلمين في غزة، يحتم على الجميع الوقوف عند المسؤولية الوطنية والنقابية تجاه قطاع التربية والتعليم في غزة".



وطالب ارزيقات، بضرورة رفع التقاعد المالي عن المعلمين في قطاع غزة، قائلا: "يكفي عامان من العمل المجاني"، محذرا في الوقت ذاته، انه سيكون هناك خطوات خلال الفترة المقبلة.



















رام الله - دنيا الوطن