السلطة الفلسطينية ترسل رسالة إلى اسرائيل حول أسر الشهداء والاسرى.. وهذه مفادها

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (ريشت كان) الإسرائيلي، أن السلطة الوطنية الفلسطينية، أرسلت رسالة رسمية الى إسرائيل مساء اليوم، مفادها انها ترفض الحصول على عائدات الضائب بالكامل، وذلك إذا اقتطعت اسرائيل منها، الاموال المخصصة لرواتب الأسرى واسر الشهداء.وبحسب الموقع ذاته، فقد قال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى: "إن السلطة تدرس، التوجه إلى المحاكم الدولية؛ لمقاضاة إسرائيل، إذا خصمت الاموال من العائدات".