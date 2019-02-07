دولي

مقتل مستوطنة بالقدس طعناً والشرطة الإسرائيلية تبحث خلفية الحادث

مقتل مستوطنة بالقدس طعناً والشرطة الإسرائيلية تبحث خلفية الحادث
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أنه تم العثور مساء اليوم الخميس، على جثة مستوطنة، تبلغ من العمر 19 عاماً، في القدس، عليها طعنات في الصدر والرقبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن كبار قيادة شرطة القدس، حضروا إلى مكان الجثة، لافتة إلى أن قوات الجيش وجهاز (الشاباك)، أطلقوا طائرة (هليكوبتر)؛ للبحث وتمشيط محيط الحادثة.

وأعلنت الصحيفة، أن هناك شبهات ضعيفة، بأن تكون الحادثة (قومية)، بينما ترجح الشرطة الإٍسرائيلية، أن تكون (جنائية).

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