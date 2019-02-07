شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يُكلّف ماجد الحلو بالبدء بتنفيذ قانون الضمان خلال المرحلة المقبلة

الرئيس عباس يُكلّف ماجد الحلو بالبدء بتنفيذ قانون الضمان خلال المرحلة المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
أكد عدد من أعضاء المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلف ماجد الحلو، المشرف العام على مؤسسة الضمان الاجتماعي، بالعمل على البدء بتنفيذ قانون الضمان، خلال المرحلة المُقبلة.

وأشار الأعضاء، إلى أن الرئيس، أكد خلال اجتماع المجلس الثوري، على أهمية قانون الضمان الاجتماعي، مشدداً على ضرورة العمل به، مؤكدين أن ما تم هو تأجيله، وليس إلغاؤه، بحسب ما جاء على موقع (النجاح الإخباري).

ونوه أعضاء الثوري، إلى أنه تم الحديث بشكل مُعمق حول القانون، وكيفية العمل به، مبينين أنه سيتم العمل مع جميع الجهات المختصة، من أجل تعديل القانون، فور الانتهاء من المشاورات.

وبين الأعضاء، أن الرئيس عباس، كان ممتعضاً أثناء حديثه عن قانون الضمان الاجتماعي، معتبراً إياه بأنه قانون وطني، ويمثل السيادة الفلسطينية.

وبحسب موقع (النجاح الإخباري)، فقد أكد تسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس، تطرق بشكل كبير خلال كلمته في المجلس الثوري لقانون الضمان الاجتماعي، وقال: "لم يتم تحديد سقف زمني للعمل بالقانون"، مشيراً إلى أن الرئيس، أوصى بإجراء التعديلات اللازمة مع الجهات المختصة.

وقال نصر الله: "تم الحديث بشكل مُعمق حول هذا القانون، وكيفية العمل به، موضحاً أنه سيتم العمل مع جميع الجهات المختصة من أجل تعديل القانون، والعمل به فوراً، بعد الانتهاء من المشاورات".

وفي ذات السياق، أكد مصدر مُطّلع، أن جميع التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، أجريت؛ وسيتم عرضها على الرئيس عباس قريباً لإقرارها.

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