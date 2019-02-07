إيران تكشف لأول مرة عن مفاجأة "عسكرية" تحت الأرض

إزاحة الستار عن المصنع، رداً على ما وصفه بـ"تبجحات الغربيين الذين يتصورون بأن الحظر والتهديد قادر على تقييدنا وثنينا عن أهدافنا بعيدة الأمد".



وصرح جعفري، بأن ذلك يبرهن للعالم مقولة "نحن قادرون". وأضاف أن الإنتاج الواسع للصواريخ المتطورة والدقيقة والذكية بأحدث التقنيات، والتي تمثل ذروة التقدم في حقل الصواريخ، تحقق اليوم بجهود أبناء الشعب الإيراني في القوة الجوفضائية للحرس الثوري.



وأضاف "نعلن في الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية كامل قدراتنا الدفاعية، وقال: إن القدرة الدفاعية لإيران الإسلامية هي للردع، وفي سياق صون الأمن القومي، وليست قابلة للمساومة والتفاوض".



رام الله - دنيا الوطنكشفت إيران لأول مرة، اليوم الخميس، عن مصنع تحت الأرض؛ لإنتاج الصواريخ الباليستية للقوة الجوفضائية للحرس الثوري.وبحسب وكالة (فارس) الإيرانية، أزيح الستار عن صاروخ (أرض- أرض)، (دزفول) الذكي في مصنع تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الباليستية للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، برعاية القائد العام للحرس الثوري، اللواء محمد علي جعفري، وقائد القوة الجوفضائية، العميد أمير علي حاجي زادة.واعتبر القائد العام للحرس الثوري، اللواء محمد علي جعفري،