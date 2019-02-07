دولي

إجراء عسكري جديد يجمع الجيشين الأمريكي والإسرائيلي

إجراء عسكري جديد يجمع الجيشين الأمريكي والإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
كشف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن إجراء عسكري جديد بين الطرفين إسرائيل والولايات المتحدة الامريكية.

كتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة له على حسابه الرسمي على (تويتر): "إن مناورات (Juniper Falcon 2019) ستنطلق الأسبوع المقبل بين الجيشين، الأمريكي والإسرائيلي، في الفترة من 10- 14 شباط/فبراير الجاري".

وذكر أفيخاي أدرعي في تغريدته، أنه جرت لقاءات تمهيدية منذ عدة أشهر، وتم نشر بنية لوجيستية لاستيعاب قوات الجيش الأمريكي، وبأن هدف المناورات العسكرية هو تعزيز التعاون والتنسيق المتبادل بين الجيشين، وتحسين الجاهزية الدفاعية في مواجهة تهديدات مختلفة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن من بين الأهداف الأخرى للمناورات العسكرية المشتركة، توسيع التعاون الاستراتيجي العميق بين الجيش الإسرائيلي ونظيره الأمريكي.

وأوضح أدرعي في تغريداته المتتالية، أن المناورات العسكرية المشتركة، سيشارك فيها أكثر من 300 جندي من الجيش الأمريكي، ونحو 400 جندي من وحدات الجيش الإسرائيلي، وكذلك أنظمة الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو، وهيئات العمليات، والتخطيط، بالإضافة إلى وحدات لوجيستية وقوات طبية، مضيفاً أنه تم التخطيط للتمرين في إطار خطة التدريبات السنوية.

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