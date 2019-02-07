شؤون فلسطينية

حزب الشعب: استشهاد الأسير بارود لحرمانه من العلاج يُؤكد وحشية الاحتلال

حزب الشعب: استشهاد الأسير بارود لحرمانه من العلاج يُؤكد وحشية الاحتلال
حزب الشعب
رام الله - دنيا الوطن
دان حزب الشعب الفلسطيني، ممارسات الاحتلال الفاشية ضد أسرانا البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها الجريمة التي أدت إلى استشهاد الأسير فارس بارود، حيث تعرض الأسير البطل لإهمال طبي، وحرمان من العلاج لشهور طويلة بشكل متعمد.

‎وأكد الحزب في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات التعسفية والقمعية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، وحرمانهم من أبسط الحقوق الانسانية التي كفلتها القوانين والاتفاقات الدولية، وضربها عرض الحائط بتلك القوانين، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة التي تطالب دولة الاحتلال بالمحافظة على حياة الأسرى، ومنع تعريض حياتهم للخطر أو الإهمال، وضمان تقديم العلاج وكامل الرعاية لهم، تأتي تعبيراً واضحاً عن فاشية ووحشية هذا الاحتلال المجرم.

‎وحمّل الحزب في تصريحه، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير بارود، مؤكداً على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في لجم جرائم الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب داخل السجون، والتدخل العاجل بتوفير الحماية لهم.

‎كما طالب الحزب، القيادة الفلسطينية بضرورة التحرك السريع بالتعاون مع المنظمات الدولية، لرفع الشكاوى الرسمية ضد جرائم دولة الاحتلال، وضمان محاسبة قادتها عما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية.

أخبار ذات صلة

السلطة الفلسطينية ترسل رسالة إلى اسرائيل حول أسر الشهداء والاسرى.. وهذه مفادها

السلطة الفلسطينية ترسل رسالة إلى اسرائيل حول أسر الشهداء والاسرى.. وهذه مفادها

المالكي يستقبل نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان سابقاً

المالكي يستقبل نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان سابقاً

تنفيذية المنظمة تتخذ قراراً بتوحيد الجهد لإحياء ذكرى النكبة في الوطن والشتات

تنفيذية المنظمة تتخذ قراراً بتوحيد الجهد لإحياء ذكرى النكبة في الوطن والشتات

الرئيس عباس يُكلّف ماجد الحلو بالبدء بتنفيذ قانون الضمان خلال المرحلة المقبلة

الرئيس عباس يُكلّف ماجد الحلو بالبدء بتنفيذ قانون الضمان خلال المرحلة المقبلة

لليوم الثاني.. المجلس الثوري يواصل أعمال دورته الخامسة

لليوم الثاني.. المجلس الثوري يواصل أعمال دورته الخامسة

(فدا) يُطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني &#34;حينما أمكن&#34;

(فدا) يُطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني "حينما أمكن"

قانون يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على شركات تشارك بحملات مقاطعة لإسرائيل

قانون يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على شركات تشارك بحملات مقاطعة لإسرائيل

الزق يُحذّر من خطورة التعاطي مع مؤتمر وارسو

الزق يُحذّر من خطورة التعاطي مع مؤتمر وارسو

التعليقات

الدنيا حكايات

تَبِعات فشل المُصالحة الفلسطينية

تَبِعات فشل المُصالحة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المالكي يستقبل نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان سابقاً

المالكي يستقبل نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان سابقاً

تنفيذية المنظمة تتخذ قراراً بتوحيد الجهد لإحياء ذكرى النكبة في الوطن والشتات

تنفيذية المنظمة تتخذ قراراً بتوحيد الجهد لإحياء ذكرى النكبة في الوطن والشتات

حزب الشعب: استشهاد الأسير بارود لحرمانه من العلاج يُؤكد وحشية الاحتلال

حزب الشعب: استشهاد الأسير بارود لحرمانه من العلاج يُؤكد وحشية الاحتلال

(فدا) يُطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني &#34;حينما أمكن&#34;

(فدا) يُطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني "حينما أمكن"

قانون يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على شركات تشارك بحملات مقاطعة لإسرائيل

قانون يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على شركات تشارك بحملات مقاطعة لإسرائيل

الزق يُحذّر من خطورة التعاطي مع مؤتمر وارسو

الزق يُحذّر من خطورة التعاطي مع مؤتمر وارسو

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين بزعم اجتيازهم السياج شرقي القطاع

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين بزعم اجتيازهم السياج شرقي القطاع

وفد من حماس برئاسة هنية يلتقي شيخ الأزهر بالقاهرة

وفد من حماس برئاسة هنية يلتقي شيخ الأزهر بالقاهرة

منوعات

محمد صبحي: &#34;العدوّ الصهيوني يخطّط لأبشع مما نتصوره&#34;

محمد صبحي: "العدوّ الصهيوني يخطّط لأبشع مما نتصوره"

صدمة: الأمير تشارلز أنجب طفلاً من كاميلا قبل زواجه من ديانا.. كيف أصبح شكله؟

صدمة: الأمير تشارلز أنجب طفلاً من كاميلا قبل زواجه من ديانا.. كيف أصبح شكله؟

خالد الصاوي في تصريح صادم عن النقاب والهوت شورت

خالد الصاوي في تصريح صادم عن النقاب والهوت شورت

ابنة مديحة كامل في ظهور نادر.. شاهد ماذا قالت عنها؟

ابنة مديحة كامل في ظهور نادر.. شاهد ماذا قالت عنها؟

صورة سعد لمجرد مع حسناء مغربية تخطف الأنظار حولهما

صورة سعد لمجرد مع حسناء مغربية تخطف الأنظار حولهما

معجب يضع حلا الترك بموقف مُحرج.. شاهد ماذا طلب منها أمام والدتها؟

معجب يضع حلا الترك بموقف مُحرج.. شاهد ماذا طلب منها أمام والدتها؟

بعد ظهورها الفاضح على فراش المرض.. حليمة بولند تدخل في نوبة بكاء

بعد ظهورها الفاضح على فراش المرض.. حليمة بولند تدخل في نوبة بكاء

بعد خلع الحجاب.. شهيرة وإلهام شاهين ترقصان في عيد ميلاد الفيشاوي

بعد خلع الحجاب.. شهيرة وإلهام شاهين ترقصان في عيد ميلاد الفيشاوي

دفع ثمن جرأته غالياً.. وفاة الفنان الجزائري عز الدين الشلفي بنوبة قلبية

دفع ثمن جرأته غالياً.. وفاة الفنان الجزائري عز الدين الشلفي بنوبة قلبية

أول ظهور لمحمود ياسين بعد أنباء دخوله مصحة علاجية.. شاهد ملامحه المُختلفة

أول ظهور لمحمود ياسين بعد أنباء دخوله مصحة علاجية.. شاهد ملامحه المُختلفة

عربي

السلطات المصرية تنفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مدانين بقضية &#34;مقتل نجل المستشار&#34;

السلطات المصرية تنفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مدانين بقضية "مقتل نجل المستشار"

احتجاجات جديدة في العاصمة السودانية

احتجاجات جديدة في العاصمة السودانية

السعودية تُحذّر: يُوجد عبث عالمي يُوحي بحرب عالمية ثالثة

السعودية تُحذّر: يُوجد عبث عالمي يُوحي بحرب عالمية ثالثة

قطر للدول المقاطعة: عشم إبليس في الجنة

قطر للدول المقاطعة: عشم إبليس في الجنة