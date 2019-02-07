حزب الشعب: استشهاد الأسير بارود لحرمانه من العلاج يُؤكد وحشية الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندان حزب الشعب الفلسطيني، ممارسات الاحتلال الفاشية ضد أسرانا البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها الجريمة التي أدت إلى استشهاد الأسير فارس بارود، حيث تعرض الأسير البطل لإهمال طبي، وحرمان من العلاج لشهور طويلة بشكل متعمد.‎وأكد الحزب في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات التعسفية والقمعية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، وحرمانهم من أبسط الحقوق الانسانية التي كفلتها القوانين والاتفاقات الدولية، وضربها عرض الحائط بتلك القوانين، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة التي تطالب دولة الاحتلال بالمحافظة على حياة الأسرى، ومنع تعريض حياتهم للخطر أو الإهمال، وضمان تقديم العلاج وكامل الرعاية لهم، تأتي تعبيراً واضحاً عن فاشية ووحشية هذا الاحتلال المجرم.‎وحمّل الحزب في تصريحه، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير بارود، مؤكداً على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في لجم جرائم الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب داخل السجون، والتدخل العاجل بتوفير الحماية لهم.‎كما طالب الحزب، القيادة الفلسطينية بضرورة التحرك السريع بالتعاون مع المنظمات الدولية، لرفع الشكاوى الرسمية ضد جرائم دولة الاحتلال، وضمان محاسبة قادتها عما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية.