شؤون فلسطينية

لليوم الثاني.. المجلس الثوري يواصل أعمال دورته الخامسة

لليوم الثاني.. المجلس الثوري يواصل أعمال دورته الخامسة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يواصل المجلس الثوري لحركة فتح، أعمال دورته الخامسة، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، لليوم الثاني على التوالي.

ويناقش المجلس الأوضاع السياسية وعدداً من القضايا الداخلية، والأوضاع الداخلية لحركة فتح، وموضوع الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة، وتشكيل حكومة سياسية جديدة، وكذلك التحديات الداخلية، إضافة إلى طرح إقرار مشروع النظام الداخلي لحركة (فتح)، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وكان المجلس استمع خلال افتتاح أعماله يوم أمس الأربعاء، لكلمة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، استعرض فيها الأوضاع العامة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتحديات والصعوبات التي تواجهها، في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجه المشروع الوطني، مؤكداً على الموقف الفلسطيني المتمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها القدس واللاجئين، والرافض لكل المشاريع المشبوهة والمؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

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