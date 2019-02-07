قانون يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على شركات تشارك بحملات مقاطعة لإسرائيل



وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل محمود نواجعة: إن مشروع هذا القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي، يأتي في إطار محاولات حكومة الاحتلال استخدام كل أذرعها للضغط على حكومات وبرلمات حول العالم بينها (كونجرس) الأمريكي لإجهاض جهود حركة المقاطعة التي تعمل على فرض عقوبات على إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها، والتي باتت تنمو بشكل ملحوظ.





وأكد نواجعة لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم، أن هذا الإجراء هو محاولة جديدة لنزع الشرعية عن هذه الحركة، ووقف نشاطها في الولايات المتحدة من خلال تشريع مواجهتها بهذه الطريقة، موضحاً بأنه جزء من الترهيب لكل الشركات والمؤسسات والنشطاء، التي قاطعت هذه الحركة.

رام الله - دنيا الوطنأقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، مشروع قانون السياسة الخاصة بالشرق الأوسط، الذي يتضمن إجراءً يسمح للولايات المتحدة، بأن تفرض عقوبات على شركات تشارك في حملات لمقاطعة إسرائيل.