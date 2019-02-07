الزق يُحذّر من خطورة التعاطي مع مؤتمر وارسو



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم: أن هذا المؤتمر له مهمة محددة وضعتها أمريكا وهي صناعة عدو رئيسي للأمة العربية غير إسرائيل، مؤكداً أن عدونا الرئيس، هي إسرائيل التي تحتل أرضنا.



وأشار الزق إلى أن أمريكا، تسعى من هذا المؤتمر أيضاً إلى جعل التطبيع العربي مع إسرائيل واقعاً، قائلاً إنه أمر خطير في ظل هذا التغول الإسرائيلي على حقوق شعبنا، وفي ظل المشروع الأمريكي الذي يسعى إلى شطب هويتنا الوطنية.



وأعرب عن أسفه من تساوق من يسيطر على قطاع غزة مع المشروع الأمريكي؛ لتشكيل كيان سياسي منفصل في القطاع لفصله عن باقي الاراضي الفلسطينية، مؤكداً أن وجود حكومة فلسطينية واحدة، هو الحل الصحيح والوحيد لإنهاء مأساة

القطاع.





وأضاف الزق، أن المطلوب من فصائل العمل الوطني في قطاع غزة، أن يتصدر النضال الحقيقي أجندة مهامهم لإبطال تساوق حركة حماس مع هذه المشاريع التصفوية، باعتبارها المهمة الأقدس والأنجع.

رام الله - دنيا الوطنحذر أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، محمود الزق، من خطورة التعاطي مع مؤتمر وارسو، والذي تنظمه الولايات المتحدة الأميركية في بولندا الشهر الجاري، قائلاً: إنه يستهدف القضية الفلسطينية بالأساس.