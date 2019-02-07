فريق التحقيق الأممي: خاشقجي ضحية عملية قتل مخططة ومنفذة من مسؤولين بالسعودية

رام الله - دنيا الوطنأعلن فريق التحقيق الأممي بمقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، أنه اغتيل جراء عملية مخطط لها مسبقاً، ومنفذة من قبل مسؤولين في المملكة العربية السعودية، التي "قوضت" جهود تركيا لكشف ملابسات القضية.وقالت أغنيس كالامارد، رئيسة فريق التحقيق في مقتل خاشقجي والتابع للأمم المتحدة، المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام التعسفي، في تصريح صادر عنها اليوم الخميس: "إن الصحفي السعودي، ضحية لعملية قتل قاسية متعمدة، تم التخطيط لها وتنفيذها على يد مسؤولين في دولة السعودية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وشددت كالامارد على أن السعودية، قوضت بصورة جدية الجهود التركية، الرامية إلى التحقيق في مقتل خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول.