قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين بزعم اجتيازهم السياج شرقي القطاع

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، فلسطينيين، بزعم محاولتهم تجاوز السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.وأفاد إعلام الاحتلال، أنه تم اعتقال الفلسطينيين، بعد أن أطلقت قوات الجيش النار عليهم.وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال، في إطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.