وفد من حماس برئاسة هنية يلتقي شيخ الأزهر بالقاهرة









رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، اليوم الخميس، بفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أحمد الطيب.وحضر اللقاء إلى جانب هنية، صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، وعضو المكتب السياسي للحركة، خليل الحية.واستعرض هنية خلال اللقاء، ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخاطر، وخاصة استهداف القدس والمقدسات والمسجد الأقصى، ومحاولات الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة، وتغيير طابعها العربي والإسلامي، وفق ما ذكر الموقع الرسمي لحركة حماس.وأكد ضرورة تضافر الجهود من كل مكونات الأمة في سبيل حماية المسجد الأقصى، ومدينة القدس، وتعزيز صمود أهلنا فيها.واستعرض هنية كذلك، ما تتعرض له ثوابت القضية الفلسطينية من استهداف، وخاصة الأرض والتغول عليها بالاستيطان وتصفية قضية اللاجئين، وما يتعرض له أهلنا في قطاع غزة من تشديد الحصار عليه، وسبل التخفيف عنهم.وشكر رئيس الحركة، وإخوانه مشيخة الأزهر على عقدها مؤتمر لنصرة القدس وفلسطين، وقوافل الإغاثة الإنسانية لغزة، مشيدًا بالعلاقة التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني.وعبّر وفد الحركة عن شكره لمصر وقيادتها لما تقوم به من جهود للتخفيف عن أهلنا في قطاع غزة، وحماية القضية الفلسطينية، واستعادة الوحدة الوطنية.من ناحيته، عبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عن اهتمامه بالقضية الفلسطينية، وخاصة المسجد الأقصى والقدس والمقدسات، وحرصه على تقديم العون لأهلنا في غزة للتخفيف من معاناتهم.