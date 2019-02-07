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السلطات المصرية تنفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مدانين بقضية "مقتل نجل المستشار"

السلطات المصرية تنفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مدانين بقضية "مقتل نجل المستشار"
رام الله - دنيا الوطن
ذكر مصدر مطلع لروسيا اليوم، أن مصلحة السجون المصرية نفذت اليوم الخميس حكم الإعدام بحق ثلاثة متهمين في إطار قضية مقتل نجل مستشار بمحكمة استئناف القاهرة.

وأوضح المصدر، أن المدانين الثلاثة هم عناصر في حركة "حسم" التي تعد الجناح المسلح في جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر.

والمدانون الـ3 هم أحمد ماهر هنداوي، طالب بكلية الهندسة في جامعة المنصور وأحد أبطال رياضة الملاكمة على مستوى العالم، والمعتز بالله غانم، طالب بكلية التجارة في الجامعة ذاتها، وعبد الحميد عبد الفتاح متولي، صاحب شركة كمبيوتر، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتعود القضية إلى 10 أيلول/سبتمبر 2014، حين أطلق مجهولون النار على محمد المورللي ( 26 عاما)، نجل المستشار محمود السيد المورللي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، أمام منزله بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

وشنت السلطات على خلفية هذه الجريمة حملات أمنية واسعة اعتقلت في إثرها عددا من المشتبه بهم، وفي 7 آذار/مارس 2015 أحالت النيابة العامة بالمنصورة ثلاثة منهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكما بإدانتهم.

وقضت محكمة النقض بتأييد الإعدام شنقا بحق المتهمين الـ3 بعد رفض الطعن المقدم منهم.

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