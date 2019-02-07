الاحتلال يزعم: القاء عبوة متفجرة على قوة من الجيش بجنين

رام الله - دنيا الوطنزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، انه تم القاء عبوة متفجرة محلية الصنع مساء اليوم الخميس، على قوة من الجيش الاسرائيلي في محيط بلدة يعبد جنوب غرب جنين.واشار المتحدث، إلى ان العبوة لم تسفر عن اصابة بين جنود الاحتلال، كما أنها لم تحدث أي أضرار.