"الديمقراطية": ناصر يتوجه لمصر للمشاركة في اجتماع البرلمان العربي ولقاء مسؤولين مصريين

رام الله - دنيا الوطنتوجه صالح ناصر، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في قطاع غزة، اليوم الخميس، إلى العاصمة المصرية القاهرة، عبر معبر رفح البري.وقال طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة: إن هدف الزيارة إلى القاهرة هي حضور اجتماع البرلمان العربي يوم السبت القادم.وأوضح أبو ظريفة أن ناصر سيلتقي المسؤولين المصريين لبحث جهود المصالحة الفلسطينية واستكمال الجهود المصرية لإنهاء الانقسام عبر الحوار الوطني الشامل ووقف حالة الاحتراب والتجاذبات السياسية بين فتح وحماس.