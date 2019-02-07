الجيش الإيراني: مستعدون للتعاون مع تركيا في خليج عدن

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الإيراني عن استعداداه للتعاون مع تركيا في خليج عدن لضمان أمن الملاحة البحرية وناقلات النفط في المنطقة.وقال مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، الأميرال حبيب الله يساري، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في طهران بمناسبة ذكرى قيام الثورة الإسلامية، الـ 40 في إيران: "إن تواجد قوات بلاده في خليج عدن هو لحماية قنوات الاتصال في هذه المنطقة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف يساري: "في حال قررت الحكومة التركية التواجد لضمان الأمن في خليج عدن فإننا مستعدون للتعاون معها".وأشار مساعد قائد الجيش الإيراني مع ذلك إلى أن جميع الدول التي تبحر الشاحنات التجارية وناقلات النفط التابعة لها عبر هذا الممر تتخذ إجراءات لضمان أمن سفنها.وفي رده على سؤال حول وجود تعاون وتنسيق بين تركيا وإيران فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، قال يساري: "إذا لم تتم السيطرة على الإرهاب في المنطقة سيعود الضرر على جميع الدول".وأضاف: "لذلك فإن الحاجة لمكافحة الإرهاب على المستوى الإقليمي هي مسؤولية الدول التي تعرف طبيعة وجذور الإرهاب والعمل الصادق، حتى تتمكن من تحقيق النصر على الإرهاب".من جانب آخر، اعتبر يساري أن قوات بلاده مستعدة للتواجد في أي مياه إقليمية بأمر من القائد الأعلى، أي علي خامنئي، مشيرا إلى أن الجيش الإيراني "على أهبة الاستعداد".