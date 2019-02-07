دولي

موغيريني: لا ننوي فرض حلول على فنزويلا

موغيريني: لا ننوي فرض حلول على فنزويلا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن مجموعة الاتصال حول فنزويلا لا تنوى فرض حلول للأزمة على كراكاس.

وقالت موغيريني لدى افتتاح اجتماع مجموعة الاتصال حول فنزويلا بعاصمة الأوروغواي مونتيفيديو، اليوم الخميس: "إن هدف مجموعة الاتصال هذه ليس فرض عمليات أو حلول معينة على كاراكاس، ومن الواضح أن الحل يجب أن يكون الفنزويليون مصدره"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت موغيريني: "إن الاجتماع يهدف إلى تفادي مزيد من الفوضى في فنزويلا، ودعت لإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة في البلاد".

ويعقد اجتماع مجموعة الاتصال بمبادرة من الأوروغواي والمكسيك بمشاركة ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال والسويد والإكوادور وبريطانيا وبوليفيا وغيرها من دول أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أعلن عن ترحيبه بمبادرة الأوروغواي والمكسيك لإجراء حوار بين السلطات والمعارضة في فنزويلا.

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