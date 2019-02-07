البطنيجي: وصول جثة هامدة لمستشفى الشفاء ولا تأكيدات أن السبب شجار عائلي

خاص دنيا الوطنأفاد العقيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بوصول مستشفى الشفاء مساء اليوم الخميس، جثة هامدة للمواطن (م ، س)، (50 عاما).وأشار البطنيجي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أنه سيتم عرضه على الطب الشرعي، نافيا التأكيد ان يكون سبب الوفاة نتسجة شجار عائلي وقع في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.