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احتجاجات جديدة في العاصمة السودانية

احتجاجات جديدة في العاصمة السودانية
رام الله - دنيا الوطن
خرجت تظاهرات في العاصمة السودانية، الخرطوم، الخميس، تلبية لدعوات أطلقها "تجمع المهنيين" وأحزاب معارضة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية.

وتركزت التظاهرات في منطقة السوق العربي وسط العاصمة. وفي محاولة لتفريق المتظاهرين، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المشاركين في الاحتجاجات.

وقال ناشطون إن مئات المتظاهرين تجمعوا في أكثر من منطقة بشارع الحرية والسوق العربي وسط الخرطوم، ورددوا هتافات "تطالب بالسلام والعدالة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وكان تجمع ما يعرف بـ"المهنيين السوداني"، قد دعا إلى التظاهر انطلاقا من عدة نقاط في العاصمة، مشددا في بيان له على "سلمية الموكب".

واندلعت التظاهرات في السودان في ديسمبر الماضي، في أعقاب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، مما أطلق موجة غضب جراء تراجع الأوضاع المعيشية على مدى سنوات.

من جانبه، قال الرئيس السوداني عمر البشير، الأربعاء، إن قانون النظام العام والأوضاع الاقتصادية، أثارت الغضب في صفوف الشباب الذين خرجوا في مظاهرات احتجاجية على الأوضاع المعيشية.

وقال إن الشباب "طموحاتهم أعلى من الواقع، إضافة إلى قلة الوظائف في القطاعين العام والخاص"، محملا الولايات المتحدة مسؤولية المشكلات الاقتصادية التي تعانيها بلاده.

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