شؤون فلسطينية

بعد انسحاب موظفي السلطة.. برلماني مصري يكشف آلية عمل بلاده على معبر رفح

بعد انسحاب موظفي السلطة.. برلماني مصري يكشف آلية عمل بلاده على معبر رفح
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد طارق الخولي أمين سير لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، أن جمهورية مصر العربية تتبع سياسة جديدة خلال الفترة الماضية، على عمل معبر رفح البري؛ للقدرة على فتحه بشكل يومي.

وقال الخولي في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "السلطات المصرية دائما تعطي أولويات للحالات الانسانية والطلاب الدارسين في مصر، من خلال المرور من المعبر".

وأضاف: "ادارة معبر رفح، هي من الامور التي كانت محل خلاف بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وكانت مصر دائما تعالج هذه المسألة، وبالتالي ليس هناك آليات جديدة فيها تغيرات كبيرة، وإنما هو اعادة تنظيم متواصل لمواعيد فتح المعبر وللاوراق المطلوبة للمرور عبر المعبر، بما يساهم في رفع العبء عن الاهالي في قطاع غزة، ولكن ايضا بما يضمن حماية الامن القومي المصري، بعدم وجود شخصيات متطرفة تستطيع ان تدخل الى الأراضي المصرية".

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