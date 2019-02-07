الشخصيات المستقلة تجتمع مع سفير مصر في رام الله لتنفيذ المصالحة



وشكر المستشار سمير موسي رئيس وفد الشخصيات المستقلة الأشقاء في قيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدورهم التاريخي مع كافة الأطراف الفلسطينية لتحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام الذي أضر بسمعة القضية الفلسطينية خلال العقد الماضي.



وأشار الأستاذ اشرف عكة عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة والناطق الإعلامي لأهمية وقوف القيادة المصرية بجانب القيادة الفلسطينية في ظل الظروف المحيطة بواقع أبناء شعبنا لدفع عجلة المصالحة الوطنية ومواصلة طريق الاستقلال والتحرير، مثمنا الدور المصري الدائم في المحافل العربية والدولية لصالح تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وتعزيز علاقة الشعبين الممتدة عبر التاريخ.



وأكد الدكتور غازي مصلح عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة أهمية الدور المصري في تخفيف معاناه شعبنا في قطاع غزة وتنفيذ نتائج مؤتمرات الاعمار السابقة في القاهرة وشرم الشيخ لرفع المعاناة عن سكان الكرافانات وأصحاب البيوت المدمرة والمصانع المهدمة وعلاج قضية انقطاع الكهرباء وتحقيق المصالحة، مشيرا لاستمرار تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في لقاءاته مع الجميع لحشد التعبئة الشعبية والعربية والغربية لإنهاء الانقسام.



وحذر الأستاذ عيسي العملة عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة على الوضع الكارثي بالضفة الغربية وخصوصا بعد عدم تجديد البعثة الدولية في الخليل وطالب الجميع التدخل لتجديد مهمة البعثة الدولية.











رام الله - دنيا الوطنعقدت قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير ورئيس التجمع اجتماعا هاما مع السفير عصام عاشور سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين في مدينة رام الله لتعزيز الدور المصري الشقيق والضغط نحو تنفيذ تطبيق بنود اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة خلال جولات الحوار الوطني منذ عام 2009 و 2011حتى عام 2017.