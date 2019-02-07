شؤون فلسطينية

الشخصيات المستقلة تجتمع مع سفير مصر في رام الله لتنفيذ المصالحة

الشخصيات المستقلة تجتمع مع سفير مصر في رام الله لتنفيذ المصالحة
رام الله - دنيا الوطن
عقدت قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير ورئيس التجمع اجتماعا هاما مع السفير عصام عاشور سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين في مدينة رام الله لتعزيز الدور المصري الشقيق والضغط نحو تنفيذ تطبيق بنود اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة خلال جولات الحوار الوطني منذ عام 2009  و 2011حتى عام 2017.

وشكر المستشار سمير موسي رئيس وفد الشخصيات المستقلة الأشقاء في قيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدورهم التاريخي مع كافة الأطراف الفلسطينية لتحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام الذي أضر بسمعة القضية الفلسطينية خلال العقد الماضي.

وأشار الأستاذ اشرف عكة عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة والناطق الإعلامي لأهمية وقوف القيادة المصرية بجانب القيادة الفلسطينية في ظل الظروف المحيطة بواقع أبناء شعبنا لدفع عجلة المصالحة الوطنية ومواصلة طريق الاستقلال والتحرير، مثمنا الدور المصري الدائم في المحافل العربية والدولية لصالح تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وتعزيز علاقة الشعبين الممتدة عبر التاريخ.

وأكد الدكتور غازي مصلح عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة أهمية الدور المصري في تخفيف معاناه شعبنا في قطاع غزة وتنفيذ نتائج مؤتمرات الاعمار السابقة في القاهرة وشرم الشيخ لرفع المعاناة عن سكان الكرافانات وأصحاب البيوت المدمرة والمصانع المهدمة وعلاج قضية انقطاع الكهرباء وتحقيق المصالحة، مشيرا لاستمرار تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في لقاءاته مع الجميع لحشد التعبئة الشعبية والعربية والغربية لإنهاء الانقسام.

وحذر الأستاذ عيسي العملة عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة على الوضع الكارثي بالضفة الغربية وخصوصا بعد عدم تجديد البعثة الدولية في الخليل وطالب الجميع التدخل لتجديد مهمة البعثة الدولية.


أخبار ذات صلة

الديمقراطية تدعو للنفير دفاعاً عن عروبة القدس في وجه مشاريع الاستيطان

الديمقراطية تدعو للنفير دفاعاً عن عروبة القدس في وجه مشاريع الاستيطان

شاكيد: ليس هذا الوقت لإعادة احتلال غزة وتدمير حكم حماس

شاكيد: ليس هذا الوقت لإعادة احتلال غزة وتدمير حكم حماس

مصرع مواطن من بيت لحم في حادث سير ذاتي

مصرع مواطن من بيت لحم في حادث سير ذاتي

الأحد المقبل.. وفد حركة فتح يتوجه إلى موسكو

الأحد المقبل.. وفد حركة فتح يتوجه إلى موسكو

أبو ظريفة يكشف لـ &#34;دنيا الوطن&#34; تفاصيل لآلية جديدة للمصالحة بالقاهرة

أبو ظريفة يكشف لـ "دنيا الوطن" تفاصيل لآلية جديدة للمصالحة بالقاهرة

مالية غزة: صرف راتب شهر أكتوبر للموظفين بنسبة 40% يوم الاثنين المقبل

مالية غزة: صرف راتب شهر أكتوبر للموظفين بنسبة 40% يوم الاثنين المقبل

ابراهيم: صرف شيكات الشؤون الاجتماعية خلال الشهر الجاي

ابراهيم: صرف شيكات الشؤون الاجتماعية خلال الشهر الجاي

حماس لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: بحثنا مع المصريين تطوير وتوسيع معبر رفح وإدخال البضائع لغزة

حماس لـ"دنيا الوطن": بحثنا مع المصريين تطوير وتوسيع معبر رفح وإدخال البضائع لغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

تَبِعات فشل المُصالحة الفلسطينية

تَبِعات فشل المُصالحة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشخصيات المستقلة تجتمع مع سفير مصر في رام الله لتنفيذ المصالحة

الشخصيات المستقلة تجتمع مع سفير مصر في رام الله لتنفيذ المصالحة

الديمقراطية تدعو للنفير دفاعاً عن عروبة القدس في وجه مشاريع الاستيطان

الديمقراطية تدعو للنفير دفاعاً عن عروبة القدس في وجه مشاريع الاستيطان

مصرع مواطن من بيت لحم في حادث سير ذاتي

مصرع مواطن من بيت لحم في حادث سير ذاتي

مجدلاني استمرار هيمنة إدارة ترامب على مجلس الأمن عجز للمجتمع الدولي

مجدلاني استمرار هيمنة إدارة ترامب على مجلس الأمن عجز للمجتمع الدولي

عائلة مُبعد من الضفة إلى غزة تنام في الشارع لليوم الخامس على التوالي

عائلة مُبعد من الضفة إلى غزة تنام في الشارع لليوم الخامس على التوالي

التميمي رداً على ترامب: قراركم بشأن القدس ليس حكيماً ولن يُكتب له النجاح

التميمي رداً على ترامب: قراركم بشأن القدس ليس حكيماً ولن يُكتب له النجاح

الصيفي: نهاية فبراير أو بداية مارس موعدًا لانطلاق أولى رحلات العمرة لهذا العام

الصيفي: نهاية فبراير أو بداية مارس موعدًا لانطلاق أولى رحلات العمرة لهذا العام

الأشغال الشاقة لمُدان بتهمة هتك عرض في طولكرم

الأشغال الشاقة لمُدان بتهمة هتك عرض في طولكرم

منوعات

محمد صبحي: &#34;العدوّ الصهيوني يخطّط لأبشع مما نتصوره&#34;

محمد صبحي: "العدوّ الصهيوني يخطّط لأبشع مما نتصوره"

صدمة: الأمير تشارلز أنجب طفلاً من كاميلا قبل زواجه من ديانا.. كيف أصبح شكله؟

صدمة: الأمير تشارلز أنجب طفلاً من كاميلا قبل زواجه من ديانا.. كيف أصبح شكله؟

خالد الصاوي في تصريح صادم عن النقاب والهوت شورت

خالد الصاوي في تصريح صادم عن النقاب والهوت شورت

ابنة مديحة كامل في ظهور نادر.. شاهد ماذا قالت عنها؟

ابنة مديحة كامل في ظهور نادر.. شاهد ماذا قالت عنها؟

صورة سعد لمجرد مع حسناء مغربية تخطف الأنظار حولهما

صورة سعد لمجرد مع حسناء مغربية تخطف الأنظار حولهما

معجب يضع حلا الترك بموقف مُحرج.. شاهد ماذا طلب منها أمام والدتها؟

معجب يضع حلا الترك بموقف مُحرج.. شاهد ماذا طلب منها أمام والدتها؟

بعد ظهورها الفاضح على فراش المرض.. حليمة بولند تدخل في نوبة بكاء

بعد ظهورها الفاضح على فراش المرض.. حليمة بولند تدخل في نوبة بكاء

بعد خلع الحجاب.. شهيرة وإلهام شاهين ترقصان في عيد ميلاد الفيشاوي

بعد خلع الحجاب.. شهيرة وإلهام شاهين ترقصان في عيد ميلاد الفيشاوي

دفع ثمن جرأته غالياً.. وفاة الفنان الجزائري عز الدين الشلفي بنوبة قلبية

دفع ثمن جرأته غالياً.. وفاة الفنان الجزائري عز الدين الشلفي بنوبة قلبية

أول ظهور لمحمود ياسين بعد أنباء دخوله مصحة علاجية.. شاهد ملامحه المُختلفة

أول ظهور لمحمود ياسين بعد أنباء دخوله مصحة علاجية.. شاهد ملامحه المُختلفة

عربي

السعودية تُحذّر: يُوجد عبث عالمي يُوحي بحرب عالمية ثالثة

السعودية تُحذّر: يُوجد عبث عالمي يُوحي بحرب عالمية ثالثة

قطر للدول المقاطعة: عشم إبليس في الجنة

قطر للدول المقاطعة: عشم إبليس في الجنة

قطر تُطلق اسمًا قرآنيًا على طائراتها الفرنسية

قطر تُطلق اسمًا قرآنيًا على طائراتها الفرنسية

نصر الله: إيران لم تتخلَ عن الفلسطينيين وحرباً كونية فُرضت عليها

نصر الله: إيران لم تتخلَ عن الفلسطينيين وحرباً كونية فُرضت عليها