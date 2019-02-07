شؤون فلسطينية

شاكيد: ليس هذا الوقت لإعادة احتلال غزة وتدمير حكم حماس

شاكيد: ليس هذا الوقت لإعادة احتلال غزة وتدمير حكم حماس
رام الله - دنيا الوطن
قالت إيليت شاكيد وزيرة القضاء الإسرائيلية في تغريدة على حسابها الشخصي عبر (تويتر): "ليس هذا الوقت لإعادة احتلال قطاع غزة وتدمير حكم حماس".

ووفقا لموقع (روتر) الإسرائيلي، أوضحت شاكيد عن حزب اليمين الجديد الذي شكلته مؤخرا بالتعاون مع وزير التعليم نفتالي بنيت بعد انسحابهما من حزب البيت اليهودي قائلة: "غير مستعدة للتصريح بما هو لازم لفعله مع غزة".

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