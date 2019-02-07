مصرع مواطن من بيت لحم في حادث سير ذاتي

رام الله - دنيا الوطنأكد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، مصرع مواطن (46 عاما)، من سكان تقوع جنوب بيت لحم، اليوم الخميس، بعد تعرضه لحادث سير ذاتي وقع في البلدة.وأشار ارزيقات في تصريح له، أن حادث السير أسفر كذلك عن إصابة اثنين آخرين، واصفا حالة أحدهما بالخطيرة.وأوضح أن قوة من الشرطة، توجهت إلى مكان الحادث، وباشرت بإجراءات التحقيق؛ للوقوف على أسبابه.