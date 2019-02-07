الأحد المقبل.. وفد حركة فتح يتوجه إلى موسكو

رام الله - دنيا الوطنأعلن منير الجاغوب رئيس المكتب الاعلامي في التعبئة والتنظيم لحركة فتح، أن وفد الحركة سيتوجه الى العاصمة الروسية موسكو، يوم الاحد المقبل.واشار الجاغوب في تصريح صحفي له، أن وفد الحركة مكون من عزام الاحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، وروحي فتوح عضو المركزية.يشار إلى ان موسكو قد وجهت قبل عدة أيام، دعوة الى كافة الفصائل الفلسطينية، لإجراء لقاءات، حول ملف المصالحة الفلسطينية.