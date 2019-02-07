أبو ظريفة يكشف لـ "دنيا الوطن" تفاصيل لآلية جديدة للمصالحة بالقاهرة

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن وفدين من الجبهة الديمقراطية والشعبية، سيتوجها الى العاصمة المصرية القاهرة.وأوضح ابو ظريفة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن ابو ناصر ممثل الجبهة الديمقراطية وكايد الغول ممثل الجبهة الشعبية في البرلمان العربي، سيشاركان في اجتماع بالبرلمان لمدة ثلاثة ايام ابتداءً من يوم السبت.وقال: "بجانب حضور البرلمان العربي، سيتم طلب عقد لقاء مع المصريين؛ للبحث في إعادة استئناف جهود مصر لملف المصالحة الفلسطينية بآلية مختلفة عما كانت سابقة".وأضاف: "المرحلة الحالية تتطلب لقاء وطني، بحضور الأمناء العامين للفصائل بأسرع وقت ممكن؛ للبحث في ملف الانتخابات بشكلها الشامل والتوافق عليها، من حي الموعد والقانون ووفق التمثيل النسبي الكامل، وحكومة انتقالية تحضر للانتخابات، وتشكيل برنامج وطني، واستراتيجية جديدة".وأشار أبو ظريفة، انه خلال الايام الثلاثة المقبلة سيتم تقديم طلب للمصريين؛ لدعوة الفصائل لهذا اللقاء، منوها إلى ان الحوار الشامل يتضمن الجميع دون اقصاء ايا منهم.