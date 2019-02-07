مالية غزة: صرف راتب شهر أكتوبر للموظفين بنسبة 40% يوم الاثنين المقبل

رام الله - دنيا الوطناعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف راتب شهر تشرين الاول/أكتوبر من عام 2018 للموظفين، بواقع 40%، وبحد أدنى 1200 شيكل، يوم الاثنين المقبل بتاريخ 11/2/2019.واشارت الوزارة في تصريح لها، أنه سيتم أيضا، صرف دفعة من الفروقات المستحقة للموظفين غري المستفيدين من المنحة القطرية بنفس اليوم، وذلك حسب نظام الفئات.وبينت الوزارة، ان عملية الصرف ستتم عبر كافة فروقع بنك البريد، بالاضافة الى بنكي الوطني والانتاج في غزة.