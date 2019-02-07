ابراهيم: صرف شيكات الشؤون الاجتماعية خلال الشهر الجاي

رام الله - دنيا الوطنأعلن الدكتور يوسف إبراهيم وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أن شيكات الشؤون الاجتماعية ستصرف للمستفيدين، خلال الشهر الجاري.وأشار إبراهيم في تصريح له، أن ما تبقى من مرحلة الصرف، هو قرار من وزارة المالية الفلسطينية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).