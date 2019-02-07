نايف الرجوب: تيار دحلان سبب الانقسام وتحالف حماس معه من رابع المستحيلات



وفيما يتعلق بنية التيار الإصلاحي، الذي يقوده محمد دحلان القيادي السابق في حركة (فتح)، قال: إنه من حق دحلان أن يقول ما يريد، منوهاً إلى أن الجميع يعلم ما هو موقف حركة حماس من دحلان.



وقال: "سبب الانقسام هو تيار دحلان، وفرق الموت التي كانت مشكلة في قطاع غزة، وبالتالي فإن التوافق بين التيار الإصلاحي وبين حركة حماس، سيكون في رابع المستحيلات، ولا اعتقد ذلك في الزمن المنظور".



وحول دعوة روسيا للفصائل الفلسطينية، أوضح القيادي في حماس، أنه من حق الجميع أن يأخذ الأسباب بإعادة اللحمة في الشارع الفلسطيني، مستبعداً في الوقت ذاته أن يكون هناك نتائج إيجابية من الحوارات التي ستجريها الفصائل في العاصمة الروسية، لإعادة اللحمة، وإنهاء الانقسام رفع الحصار عن القطاع.



وقال: "هذه محاولات ستكون بائسة، لن تصل إلى نتائج رغم احترامنا لكل الناس الذي يحاولون رأب الصدع، وإنهاء حالة الانقسام".



وحول سبب عدم تنفيذ المصالحة، أوضح الرجوب، أن الرئيس الفلسطيني قال في عام 2007 إنه لا حوار ولا مصالحة، لافتاً إلى أنه رفض كافة الاتفاقيات.



وفيما يتعلق بـ (صفقة القرن)، أشار الرجوب إلى أن الصفقة بدأت باتفاقية أسلو، وذلك بالتنازل عن 80% من أرض فلسطين، لافتاً إلى أن ذلك هو البند الأوضح في صفقة القرن.



وقال: "صفقة القرن الآن، بدأت في إرجاء موضوع القدس والقضايا الرئيسية والمهمة بالقضية الفلسطينية إلى المرحلة الأخيرة منها: المعابر واللاجئين، أما الحديث عن المنحة القضية وعن جوع المواطنين في قطاع غزة، فإن ذلك تلاعب بالألفاظ".



وأضاف: "قريباً ستنتهي صفقة القرن، ولنرَ هل ستسير صفقة القرن أم ستتوقف، أما الحديث عن الميناء والمطار فلا علاقة له بالصفقة، وإنما هذا نوع من ترك الذئب واتباع أثره".



وحول الحديث عن إجراءات تقويض سلطة حماس في قطاع غزة، أكد الرجوب، أن ذلك شعار مرفوع منذ أكثر من 12 عاماً، معتبراً أن الحكومة المقبلة لا تملك أي شرعية، سواء في رام الله أو في الخليل، حتى تملكها في رفح وخانيونس وغزة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنها لن تملك القدرة على المطالبة باستعادة غزة.

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد نايف الرجوب، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن تشكيل الحكومة الفصائلية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، أمر غير مسلّم، لافتاً إلى أن هذه الحكومة ستكون من فصيل واحد أو جزء منه.وقال الرجوب في لقاء مع "دنيا الوطن": "الفصيل الذي سيشكل الحكومة، هناك استثناء واستبعاد جزء منه، فالجميع يعلم أن تيار محمد دحلان، ومن معه هو مستثنى من الحكومة المقبلة، كما أنه لن يشارك فيها أي فصيل معتبر من منظمة التحرير الفلسطينية".وفيما يتعلق باللجنة الإدارية في قطاع غزة، قال: "لم أسمع بأن حركة حماس تنوي العودة للجنة الإدارية، ولا أحبذ أن يكون".