شؤون فلسطينية

مجدلاني استمرار هيمنة إدارة ترامب على مجلس الأمن عجز للمجتمع الدولي

مجدلاني استمرار هيمنة إدارة ترامب على مجلس الأمن عجز للمجتمع الدولي
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، منع الولايات المتحدة، صدور مشروع بيان لمجلس الأمن الدولي، يعبر عن الأسف لقرار إسرائيل طرد بعثة التواجد الدولي بمدينة الخليل، يكشف عن عجر المجتمع الدولي، وكذلك حجم الهيمنة الأمريكية على المنظمة الدولية.

وتابع مجدلاني خلال لقائه اليوم الخميس، بمكتبه بمدينة رام الله، سفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين، د. حيدر رشيد أغانين، ما قاله مسؤول أمريكي كبير، "أن البيت الأبيض فخور بدعمه لإسرائيل، رافضاً وجود حاجة لتحقيق تكافؤ بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، إن البيت الأبيض غير معني في أن يكون "وسيطاً نزيهاً" في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، رافضاً فكرة الحاجة لنوع من "التكافؤ" بين الجانبين للتوسط بشكل ناجح لتحقيق السلام"، هو فعلياً وعملياً ما يتم على أرض الواقع من قبل إدارة ترامب، الأمر الذي يدعو المجتمع الدولي للخروج عن صمته، والدعوة لمؤتمر دولي للسلام بمشاركة كافة الدول المعنية.

وثمن مجدلاني الدعوة الروسية للفصائل الفلسطينية إلى موسكو، معبراً عن أن توقيت هذه الدعوة، وأهميتها في ظل ما تسعى إليه إدارة ترامب من عقد مؤتمر وارسوا؛ لبحث أمن الشرق الاوسط بغياب الأطراف المعنية والمهدد أمنها دولة فلسطين، في الوقت الذي من يهدد أمن واستقرار المنطقة هي دولة الاحتلال، وبدعم أمريكي واضح ومباشر.

كما أشار مجدلاني، إلى أن موسكو عبرت عن اهتمامها بالقضية الفلسطينية عبر دعوة الفصائل، وهذا استمرار للجهود الروسية في المنطقة نحو ضمان الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات.

وأكد د. اغانين، موقف روسيا الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة، ورؤيتها نحو الأمن الاستراتيجي للعالم ولمنطقة الشرق الأوسط، بما يُعطي الآمال نحو استقرار الوضع العالمي، مشيراً إلى أن روسيا تعمل على عدم ضرب القاعدة القانونية لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك، وعضو لجنة العلاقات السياسية والدولية للجبهة بشار العزة.

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