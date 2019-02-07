عائلة مُبعد من الضفة إلى غزة تنام في الشارع لليوم الخامس على التوالي
رام الله - دنيا الوطن
ينام المواطن حاتم أبو جاموس من محافظة رفح في الشارع لليوم الخامس، وهو مُبعد من الضفة إلى غزة.
أُغلقت في وجهه سُبل الحياة، لا يمتلك بيناً ويسكن بالإيجار .
تراكمت عليه ديون كثيرة جراء عدم تسديده الإيجار لأكثر من سنة.
للتواصل على جوال 0567177913
ينام المواطن حاتم أبو جاموس من محافظة رفح في الشارع لليوم الخامس، وهو مُبعد من الضفة إلى غزة.
أُغلقت في وجهه سُبل الحياة، لا يمتلك بيناً ويسكن بالإيجار .
تراكمت عليه ديون كثيرة جراء عدم تسديده الإيجار لأكثر من سنة.
للتواصل على جوال 0567177913
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