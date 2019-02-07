عائلة مُبعد من الضفة إلى غزة تنام في الشارع لليوم الخامس على التوالي

رام الله - دنيا الوطنينام المواطن حاتم أبو جاموس من محافظة رفح في الشارع لليوم الخامس، وهو مُبعد من الضفة إلى غزة.أُغلقت في وجهه سُبل الحياة، لا يمتلك بيناً ويسكن بالإيجار .تراكمت عليه ديون كثيرة جراء عدم تسديده الإيجار لأكثر من سنة.للتواصل على جوال 0567177913