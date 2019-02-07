دولي

شاهد: لحظة انهيار مبنى في اسطنبول وسقوط ضحايا

شاهد: لحظة انهيار مبنى في اسطنبول وسقوط ضحايا
رام الله - دنيا الوطن
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 12 آخرون من جراء انهيار مبنى مؤلف من ثمانية طوابق بمدينة إسطنبول التركية.

وقال حاكم مدينة إسطنبول التركية، على يرلى كايا- فى تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، نقلتها شبكة (إيه بى سى) الأمريكية: إن فرق الإنقاذ، تمكنت من إخراج المصابين الـ 12 من تحت أنقاض المبنى المنهار، مشيراً إلى أن ثلاثة منهم حالتهم خطيرة.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين لا يزالون محاصرين تحت أنقاض المبنى الواقع فى الجانب الآسيوي من بلدية كارتال فى مدينة اسطنبول، موضحاً أن المبنى كان يقيم به 43 شخصاً.

وأشارت الشبكة إلى أن التحقيقات جارية للوقوف على أسباب وملابسات انهيار المبنى، إلا أن السلطات التركية، قالت: إن الطوابق الثلاثة العليا، تم بناؤها بشكل غير قانوني.

 

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