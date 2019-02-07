التميمي رداً على ترامب: قراركم بشأن القدس ليس حكيماً ولن يُكتب له النجاح

رام الله - دنيا الوطنعقبت منظمة التحرير الفلسطينية، على ماجاء في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكونغرس حول (حال الاتحاد) والذي وصف فيه قراره بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، بأنه قرار (حكيم) بالقول بأنه ليس حكيماً، بل مضر بالعملية السياسية، وبدور الولايات المتحدةالأمريكية في الشرق الأوسط.وقال أحمد التميمي: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة حقوق الأنسان والمجتمع المدني في المنظمة: إن أي مسعى لحل سياسي للقضية الفلسطينية لايعترف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين على كامل الأراضيالمحتلة عام 1967، هو حل منقوص ولن يقبله الشعب، والقيادة الفلسطينية، بأية حال من الأحوال.وفي رده على وصف ترامب للمحاولات الدولية السابقة لحل القضية الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية بأنها (بالية) وفشلت في جلب السلام، قال التميمي إن السياسة الحالية للرئيس الأمريكي، والتي تجاهلت حقوق الشعب الفلسطيني، هي السياسة البالية، والتي نجحت فعلاً في تدمير فرص السلام، وشجعتإسرائيل على تحدي الإرادة الدولية، والتنكر لكل الاتفاقات السابقة.وأكد التميمي، أن (صفقة القرن) التي يسعى ترامب إلى فرضها كحل للقضية الفلسطينية، لن يكتب لها النجاح في ظل الرفض الكامل لهذه الصفقة من قبل الشعب الفلسطيني وقيادتة، وعلى رأسها الرئيس أبو مازن.