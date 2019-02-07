الصيفي: نهاية فبراير أو بداية مارس موعدًا لانطلاق أولى رحلات العمرة لهذا العام

رام الله - دنيا الوطنأعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، د. حسن الصيفي، موعد انطلاق أولى رحلات موسم العمرة لهذا العام لمواطني قطاع غزة، موضحًا أن أولى الرحلات ستنطلق مع نهاية شباط/ فبراير الحالي أو بداية آذار/ مارس 2019م/1441هـ.جاء ذلك، خلال لقاء عقده وكيل الوزارة، ومدير عام الحج والعمرة أ. عادل الصوالحة، مع أصحاب شركات الحج والعمرة، المرخصة والمؤهلة لمناقشة سُبل تسيير رحلات العمرة، ورفع التوصيات بشأن التسعيرة لدراستها من قبل الفنيين لإقرارها، والإعلان عنها في أقرب وقت.وأطلع الصيفي أصحاب الشركات على ما تم الاتفاق عليه بخصوص ملف العمرة، منوهاً الى أن الوزارة ستقوم بفتح الشاشات للشركات الأسبوع المقبل، وفقًا للآليات الإدارية والمالية المتعلقة بتيسير العمرة، داعيًا في الوقت ذاته الشركات للالتزام بالضوابط والمعايير والابتعاد عن جميع المحاذير، التي يمكن أن تسبب أي إشكاليات خلال العمل، محذراً من أي عمليات نصب واحتيال على المواطنين.وقدم وكيل وزارة الأوقاف شكره للجهات المصرية المختصة، وسفارة دولة فلسطين بالقاهرة، ورئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة، أ. عوض أبو مذكور، على الجهود المبذولة، سائلاً المولى عز وجل، الأجر والثواب لكل من ساهم في هذا الإنجاز.من جهته، استعرض الصوالحة كافة الآليات المتعلقة بالعمرة من قبل الوزارة، باعتبارها الجهة المختصة إداريًا وفنيًا، متمنيًا أن يهنأ معتمرونا بموسم مريح وناجح.