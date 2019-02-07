الأشغال الشاقة لمُدان بتهمة هتك عرض في طولكرم

رام الله - دنيا الوطندانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في طولكرم، المتهم (ا، ح) بتهمة هتك العرض، خلافاً لأحكام المادة 296 بدلالة المادة 300 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 22 عاماً ونصف العام.وصدر الحكم في الجلسة، التي ترأسها القاضي سائد صايل، وعضوية القاضيين محمد داوود، وعماد ثابت.