شؤون فلسطينية

الأشغال الشاقة لمُدان بتهمة هتك عرض في طولكرم

الأشغال الشاقة لمُدان بتهمة هتك عرض في طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
دانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في طولكرم، المتهم (ا، ح) بتهمة هتك العرض، خلافاً لأحكام المادة 296 بدلالة المادة 300 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 22 عاماً ونصف العام.

وصدر الحكم في الجلسة، التي ترأسها القاضي سائد صايل، وعضوية القاضيين محمد داوود، وعماد ثابت.

أخبار ذات صلة

مجدلاني استمرار هيمنة إدارة ترامب على مجلس الأمن عجز للمجتمع الدولي

مجدلاني استمرار هيمنة إدارة ترامب على مجلس الأمن عجز للمجتمع الدولي

عائلة مُبعد من الضفة إلى غزة تنام في الشارع لليوم الخامس على التوالي

عائلة مُبعد من الضفة إلى غزة تنام في الشارع لليوم الخامس على التوالي

التميمي رداً على ترامب: قراركم بشأن القدس ليس حكيماً ولن يُكتب له النجاح

التميمي رداً على ترامب: قراركم بشأن القدس ليس حكيماً ولن يُكتب له النجاح

الصيفي: نهاية فبراير أو بداية مارس موعدًا لانطلاق أولى رحلات العمرة لهذا العام

الصيفي: نهاية فبراير أو بداية مارس موعدًا لانطلاق أولى رحلات العمرة لهذا العام

الخارجية تُحذر الدول من المشاركة بمؤتمر &#34;وارسو&#34; الأمريكي الهادف لتصفية القضية

الخارجية تُحذر الدول من المشاركة بمؤتمر "وارسو" الأمريكي الهادف لتصفية القضية

الشرطة: تواجد عناصر الأمن أمام مدرسة اللبن الشرقية لحماية الطلبة من المستوطنين

الشرطة: تواجد عناصر الأمن أمام مدرسة اللبن الشرقية لحماية الطلبة من المستوطنين

الشرطة تَقبض على سائق مركبة يقود مركبته بطيش وإهمال في جنين

الشرطة تَقبض على سائق مركبة يقود مركبته بطيش وإهمال في جنين

ادعيس يُعلن عن توظيف 17 حارساً إضافياً للحرم الإبراهيمي

ادعيس يُعلن عن توظيف 17 حارساً إضافياً للحرم الإبراهيمي

التعليقات

الدنيا حكايات

تَبِعات فشل المُصالحة الفلسطينية

تَبِعات فشل المُصالحة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني استمرار هيمنة إدارة ترامب على مجلس الأمن عجز للمجتمع الدولي

مجدلاني استمرار هيمنة إدارة ترامب على مجلس الأمن عجز للمجتمع الدولي

عائلة مُبعد من الضفة إلى غزة تنام في الشارع لليوم الخامس على التوالي

عائلة مُبعد من الضفة إلى غزة تنام في الشارع لليوم الخامس على التوالي

التميمي رداً على ترامب: قراركم بشأن القدس ليس حكيماً ولن يُكتب له النجاح

التميمي رداً على ترامب: قراركم بشأن القدس ليس حكيماً ولن يُكتب له النجاح

الصيفي: نهاية فبراير أو بداية مارس موعدًا لانطلاق أولى رحلات العمرة لهذا العام

الصيفي: نهاية فبراير أو بداية مارس موعدًا لانطلاق أولى رحلات العمرة لهذا العام

الأشغال الشاقة لمُدان بتهمة هتك عرض في طولكرم

الأشغال الشاقة لمُدان بتهمة هتك عرض في طولكرم

الخارجية تُحذر الدول من المشاركة بمؤتمر &#34;وارسو&#34; الأمريكي الهادف لتصفية القضية

الخارجية تُحذر الدول من المشاركة بمؤتمر "وارسو" الأمريكي الهادف لتصفية القضية

الشرطة: تواجد عناصر الأمن أمام مدرسة اللبن الشرقية لحماية الطلبة من المستوطنين

الشرطة: تواجد عناصر الأمن أمام مدرسة اللبن الشرقية لحماية الطلبة من المستوطنين

الشرطة تَقبض على سائق مركبة يقود مركبته بطيش وإهمال في جنين

الشرطة تَقبض على سائق مركبة يقود مركبته بطيش وإهمال في جنين

منوعات

محمد صبحي: &#34;العدوّ الصهيوني يخطّط لأبشع مما نتصوره&#34;

محمد صبحي: "العدوّ الصهيوني يخطّط لأبشع مما نتصوره"

صدمة: الأمير تشارلز أنجب طفلاً من كاميلا قبل زواجه من ديانا.. كيف أصبح شكله؟

صدمة: الأمير تشارلز أنجب طفلاً من كاميلا قبل زواجه من ديانا.. كيف أصبح شكله؟

خالد الصاوي في تصريح صادم عن النقاب والهوت شورت

خالد الصاوي في تصريح صادم عن النقاب والهوت شورت

ابنة مديحة كامل في ظهور نادر.. شاهد ماذا قالت عنها؟

ابنة مديحة كامل في ظهور نادر.. شاهد ماذا قالت عنها؟

صورة سعد لمجرد مع حسناء مغربية تخطف الأنظار حولهما

صورة سعد لمجرد مع حسناء مغربية تخطف الأنظار حولهما

معجب يضع حلا الترك بموقف مُحرج.. شاهد ماذا طلب منها أمام والدتها؟

معجب يضع حلا الترك بموقف مُحرج.. شاهد ماذا طلب منها أمام والدتها؟

بعد ظهورها الفاضح على فراش المرض.. حليمة بولند تدخل في نوبة بكاء

بعد ظهورها الفاضح على فراش المرض.. حليمة بولند تدخل في نوبة بكاء

بعد خلع الحجاب.. شهيرة وإلهام شاهين ترقصان في عيد ميلاد الفيشاوي

بعد خلع الحجاب.. شهيرة وإلهام شاهين ترقصان في عيد ميلاد الفيشاوي

دفع ثمن جرأته غالياً.. وفاة الفنان الجزائري عز الدين الشلفي بنوبة قلبية

دفع ثمن جرأته غالياً.. وفاة الفنان الجزائري عز الدين الشلفي بنوبة قلبية

أول ظهور لمحمود ياسين بعد أنباء دخوله مصحة علاجية.. شاهد ملامحه المُختلفة

أول ظهور لمحمود ياسين بعد أنباء دخوله مصحة علاجية.. شاهد ملامحه المُختلفة

عربي

السعودية تُحذّر: يُوجد عبث عالمي يُوحي بحرب عالمية ثالثة

السعودية تُحذّر: يُوجد عبث عالمي يُوحي بحرب عالمية ثالثة

قطر للدول المقاطعة: عشم إبليس في الجنة

قطر للدول المقاطعة: عشم إبليس في الجنة

قطر تُطلق اسمًا قرآنيًا على طائراتها الفرنسية

قطر تُطلق اسمًا قرآنيًا على طائراتها الفرنسية

نصر الله: إيران لم تتخلَ عن الفلسطينيين وحرباً كونية فُرضت عليها

نصر الله: إيران لم تتخلَ عن الفلسطينيين وحرباً كونية فُرضت عليها