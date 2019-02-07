الشرطة: تواجد عناصر الأمن أمام مدرسة اللبن الشرقية لحماية الطلبة من المستوطنين

نفت المديرية العامة للشرطة، ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية، حول تواجد عناصر من الشرطة الفلسطينية، قرب قرية اللبن الشرقية، لمنع الشبان من إلقاء الحجارة تجاه مركبات المستوطنين، مؤكدة عدم صحة الرواية الإسرائيلية.





وأوضحت المديرية، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية تلقت قبل شهرين، مناشدات من أهالي قريتي الساوية واللبن الشرقية، حول قيام المستوطنين بالتهجم على طلبة مدرستي البلدتين، ومنعهم من دخولهما، ما أثر على المسيرة التعليمية فيهما.





وأضافت، أن قوات الأمن الوطني، أرسلت مجموعة من العناصر باللباس المدني؛ للتواجد أمام مدرستي الساوية واللبن الشرقية، لحماية الطلاب من اعتداءات المستوطنين، ومساعدتهم على عبور الشارع المؤدي إلى مدارسهم، وضمان استمرار المسيرة التعليمية للطلاب، ومنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته الهادفة لإغلاق المدرستين.





وأكدت، أن هذا العمل الوطني لاقى ترحيباً وشكراً وارتياحاً من قبل الأهالي في القريتين.

رام الله - دنيا الوطن