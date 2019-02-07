الشرطة تَقبض على سائق مركبة يقود مركبته بطيش وإهمال في جنين

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة صباح اليوم، على سائق مركبة، يقود مركبته بطيش وإهمال، وتعريض حياة المواطنين للخطر في جنين.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبعد تلقيها بلاغاً من عدد من المواطنين، حول قيام سائق مركبة بالقيادة بطيش وإهمال في شارع المدارس الشرقي للمدينة، وتعريض حياة الطلاب، ومستخدمي الطريق للخطر، على الفور تحركت دورية من مركز شرطة المدينة إلى المكان، وعملت على إلقاء القبض على السائق، الذي تبين أنه شاب عشريني، وضبط المركبة التي معه وحجزها.وأكد البيان، توقيف سائق المركبة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.وناشد البيان، أولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم الشباب، أثناء قيادتهم مركباتهم، وعدم الاستهتار بأرواح الآخرين.