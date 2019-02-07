ادعيس يُعلن عن توظيف 17 حارساً إضافياً للحرم الإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية، يوسف ادعيس، اليوم، أنه تم توظيف 17 حارساً إضافياً للحرم الإبراهيمي، وذلك بعد تخرجهم من دورة تأهيل من جامعة الاستقلال، وبالشراكة مع هيئة التوجيه السياسي والأمن الوطني.وأوضح ادعيس، أنه بناء على توجيهات القيادة والحكومة، تم توظيفهم في ظل الانتهاكات التي تتبعها وتمارسها سلطات الاحتلال في الحرم الإبراهيمي؛ لعرقلة الوصول إليه، وأداء الصلاة فيه، و منع رفع الأذان من على مآذنه عشرات المرات، ومنع القيام بأي نوع من الترميمات الخاصة به، مشيراً إلى أن إجراءات وممارسات الاحتلال، مستمرة منذ مذبحة الحرم الإبراهيمي الشريف، من أجل تغيير طابعه الإسلامي، وفرض واقع جديد.وبين ادعيس، أن إسرائيل حولت المسجد إلى ثكنة عسكرية، فارضة قيوداً صارمة وقاسية بحق وصول المواطنين إليه، مشدداً على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل على تطبيق القرارات المتعلقة بحماية وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة.وثمن ادعيس، دورالقيادة والحكومة التي تبذل قصارى جهدها في الحفاظ على المقدسات في ظل الحصار والاحتلال، منوهاً إلى أنه رغم كل تلك الاعتداءات والظلم والعدوان، إلا أن شعبنا مصمم على الاستمرار في نضاله، حتى تحقيق أهدافه وطموحاته وحماية مقدساته.كما حث ادعيس المواطنين على ضرورة شد الرحال، ودوام المرابطة بالحرم الإبراهيمي الشريف، وتكثيف وجودهم به، لقطع الطريق على الاحتلال ومستوطنيه للاستيلاء عليه.