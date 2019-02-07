شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد الوطني: ارتفاع مستمر في تمثيل المرأة بالأنشطة الاقتصادية

وزارة الاقتصاد الوطني: ارتفاع مستمر في تمثيل المرأة بالأنشطة الاقتصادية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس: إن عدد الإناث المسجلات في السجل التجاري، والمالكات والمساهمات في الشركات الجديدة المسجلة، شهد ارتفاعاً على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.

وبين تقرير وزارة الاقتصاد الوطني، الصادر عن دائرة السياسات، أن المسجلات في السجل التجاري بلغ 248 أنثى، وبنسبة 2.8% من إجمالي عدد المسجلين، وارتفع هذا العدد خلال العام الماضي بنسبة 93.8% مقارنة مع العام 2017، ويلاحظ تركز الإناث في أنشطة بيع الملابس، وذلك بنسبة 14.8%، و13.6% في مشاغل الخياطة (خياطة وتفصيل الملابس).

ووفق التقرير، تم تسجيل 1829 شركة جديدة خلال العام الماضي، فيها 5851 مالكا/ مالكة، منهم 24.2% إناث، وعند مقارنة عدد الإناث المالكات /المساهمات في الشركات خلال السنوات الأخيرة، يلاحظ ارتفاع هذا العدد بنسبة 14.0% في العام 2018 مقارنة مع العام السابق، أما عدد المفوضات بالتوقيع في الشركات الجديدة المسجلة بلغ 257 مفوضة بالتوقيع، وليشكل 11.2% من إجمالي عدد المفوضين بالتوقيع في الشركات، وانخفض هذا العدد 27.8% في العام 2018 مقارنة مع العام السابق.

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