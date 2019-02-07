إدارة معتقل (ريمون) تنقل الأسير مالك حامد لجهة مجهولة

مالك، مطالبة الجهات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية؛ بالتحرك الفوري لمعرفة مصيره، ولعدم السماح للاحتلال بالتفرد به والانتقام منه.



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة معتقل (ريمون)قامت قبل ساعات، بنقل الأسير مالك حامد من بلدة سلواد شرق رام الله، إلى جهة مجهولة، وذلك بعد ادعائها قيامه بحرق ضابط في المعتقل.وقالت الهيئة: إنه تم إخراج الأسير حامد من قسم 4 غرفة 60 بالقوة، وتم نقله إلى مكان مجهول، علماً أن المعتقل يشهد توتراً وغضباً بعد استشهاد الأسير فارس بارود، مساء أمس، والذي كان يعيش في ذات الغرفة مع الأسير حامد.وأشارت الهيئة إلى أن الضابط، الذي تعرض للحرق وفقاًلمزاعم إدارة المعتقل، يدعى شاي تشقير، ونقل على إثر ذلك فوراً إلى مستشفى (سوروكا) في حالة خطرة جداً.وحملت الهيئة إدارة المعتقل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير