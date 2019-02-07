وزارة العمل تبدأ بتطبيق قرار قانون الصحة والسلامة المهنية

رام الله - دنيا الوطنأعلن وكيل وزارة العمل، سامر سلامة، أن الوزارة ستبدأ بتطبيق قرار قانون الصحة والسلامة المهنية، الصادر عن الرئيس محمود عباس، اعتباراً من منتصف الشهر الجاري.وأوضح سلامة، أن هذا القانون، سيعزز الرقابة على كافة المنشآت في فلسطين، عبر تشغيل مشرف سلامة وصحة مهنية داخل المنشآت على حسابها، أي إلزام أصحاب العمل بتوفير مشرف بالمنشأة، إضافة إلى أن هذا القانون سيعمم على كافة القطاعات بغض النظر عن طبيعية المُنشأة.وأشار وكيل وزارة العمل إلى أن الوزارة، رفعت عدد المفتشين خلال السنوات الثلاث الماضية من 40 إلى 90 مفتشاً لإنجاز عملية التفتيش والرقابة بشكل أفضل، منوهاً إلى أن عدد المنشآت وصل إلى حوالي 40 ألف مُنشأة.ودعا سلامة، كافة أصحاب المُنشآت إلى تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية والالتزام بها، وتوفير وسائل السلامة والأمان للعامل، وعدم الاستهتار بأرواح العمال.