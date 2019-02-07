ثوري فتح يبحث اليوم التوجه للانتخابات التشريعية

المستويات والأصعدة لمحاولة رأب الصدع الداخلي، والتوجه لانتخابات تشريعية.



وأوضح رضوان، أنه سيكون من أبرز التوصيات لهذه الدورة، تشكيل حكومة فصائلية، يستند برنامجها أساساً على المقررات الأخيرة، التي تم اتخاذها بالمجلسين الوطني والمركزي، مشيراً إلى أن الحوار ما زال مفتوحاً مع فصائل منظمة التحرير.



رام الله - دنيا الوطنيواصل المجلس الثوري لحركة (فتح)، أعمال دورته العادية الخامسة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم، تحت شعار "القرار الوطني الفلسطيني، تجسيد للوحدة الوطنية، وأي بوصلة لا تشير إلى القدس خائنة".وقال عضو المجلس الثوري، رائد رضوان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس: إن هذه الدورة تأتي للتأكيد على وطنية القرار الفلسطيني، والبحث في سبل المواجهة مع السياسة الأمريكية، خاصة (صفقة القرن) بالإضافة إلى تشكيل حكومة ذات مهام سياسية؛ لتكون جاهزة للبدء لمرحلة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.وأضاف رضوان، أن المجلس الثوري، اليوم، سيكون في جلسات مغلقة؛ لبحث هذه القضايا، بالإضافة للبحث في مسألة التوجه إلى الانتخابات التشريعية، باعتبارها احتكاماً لإرادة الشعب والخروج من حالة الانقسام.وبين رضوان، أن الرئيس محمود عباس وضع المجلس الثوري بصورة آخر التطورات لكافة الملفات، وفيما يتعلق أيضاً بالنجاحات الدبلوماسية، خاصة بعد ترؤس دولة فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين، بالإضافة للنقاشات التي تجري على كافة