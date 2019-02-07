أمال حمد: الإهمال الطبي سياسة ينتهجها الاحتلال لإعدام الأسرى بدم بارد

رام الله - دنيا الوطنحمّلت الدكتورة أمال حمد مسؤولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجريمة البشعة، التي ارتكبتها قوات الاحتلال عن سبق إصرار وترصد، بحق الأسير الشهيد فارس بارود، والذي استشهد في باستيلات الاحتلال، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.وأكدت حمد، أن الإهمال الطبي المتعمد، بات سياسة تنتهجها إدارة السجون الإسرائيلية، وقوات الاحتلال، ضد الأسرى الفلسطينيين، كأسلوب من أساليب الإعدام بدم بارد والتعذيب المخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية.وطالبت حمد بضرورة تشكيل لجنة دولية عاجلة للتحقيق في ظروف استشهاد بارود، وحيثيات تعرضه للإهمال الطبي، مشيرة إلى أن باستيلات الاحتلال، عبارة عن مراكز موت بطيء لمناضلاتنا ومنضالينا البواسل، وذلك نتيجة الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له الأسرى الأبطال.وشددت حمد على أن أسرانا الأبطال هم العمود الفقري للقضة الفلسطينية، وهم خط الدفاع الأول عنها، مبرقة بتحياتها واعتزازها وفخرها بهم، مؤكدة على أن القيادة الفلسطينية، تضع قضيتهم على سلم أولياتها إلى أن يتم تحقيق حلم إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، وتبيض سجون الاحتلال من جميع الأسرى.وطالبت حمد، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين العزل، وتوفير الحماية الدولية لهم.