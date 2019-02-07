السعودية تُحذّر: يُوجد عبث عالمي يُوحي بحرب عالمية ثالثة

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ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
حذر المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة في السعودية اللواء بسام عطية، من مخاطر نقل الشائعات وتداولها، واصفا إياها بأنها مهددة للفرد والمجتمع.

وانتقد المتحدث الأمني أيضاً ما وصفه بـ "العبث الأيديولوجي من خلال الأفكار والفلسفات، وسباق التسلح العالمي الموجود حالياً، الذي يعطي إيحاءات بأن العالم على أبواب حرب عالمية ثالثة".

ورأى عطية، خلال محاضرة ألقاها في تبوك، أن ذلك يشير إلى وجود علاقة طردية "مع المواثيق والمشاريع الليبرالية والتغريبية والعصرانية والتنويرية والعلمانية".

وطالب المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة في المملكة في هذا السياق "بتعزيز الوسطية البعيدة عن التطرف والإرهاب، وتشتيت الأفكار خلف أمور ضبابية لها أهدافها وأجندتها الخاصة".

وأكد عطية من جهة أخرى، أن "الإعلام شريك مهم، كونه ينقل الصورة التوعوية الفعالة، ما يسهم في سير الأمور بصورة صحيحة".

وحدد المتحدث الأمني السعودي ثمانية تهديدات للأمن الوطني في بلاده، استعرض منها محور التجمع السكاني، مبيناً طرق اكتشاف التهديدات وطرق معالجتها، و"تغيير فكر قادتها من خلال عدة محاور، منها التثقيف والتوعية والتعامل الإنساني".

كما حدد عطية ما وصفه بـ "أنواع المسارات التي تستهدف الأمن الوطني، وكيفية معالجتها والنهوض بالقيم إلى معدلات تتواكب مع بناء إنسان منتج وبناء".

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