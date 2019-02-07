عربي

قطر للدول المقاطعة: عشم إبليس في الجنة

قطر للدول المقاطعة: عشم إبليس في الجنة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
صعّدت دولة قطر من تصريحاتها بشأن الأزمة الخليجية، التي اقتربت من الدخول في عامها الثالث، وهاجمت "دول المقاطعة"، بطريقة "غير مسبوقة".

ورد مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، على التقارير التي تحدثت حول نية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مشاركة دولة خليجية أخرى مع قطر في تنظيم كأس العالم في 2022، وهاجم رئيس مجلس تحرير قناة (العربية)، عبد الرحمن الراشد، عقب تطرق الأخير إلى مسألة التنظيم المشترك للمونديال.

وقال الراشد: إن الدوحة "لا ترغب في مشاركة جيرانها بتنظيم مونديال 2022"، ليرد عليه الرميحي بلهجة صارمة: "أي جيران؟ جيران الغدر والخسة"، قبل أن يكمل كلامه قائلاً: "بالنسبة للتنظيم المشترك، هذا عشم إبليس بالجنة".

​وكان رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، قال الشهر الماضي، في الإمارات: إن (فيفا) يدرس مدى إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخباً، وأضاف في مؤتمر رياضي، في دبي، أن (فيفا) يبحث كذلك مدى إمكانية أن تساعد دول خليجية قطر في استضافة بعض المباريات.

وأعلن رئيس اتحاد كرة القدم في الكويت الشيخ أحمد اليوسف، في حديث لصحيفة (الرأي) الكويتية، أن شروط الاستضافة أو المشاركة في استضافة بعض مباريات كأس العالم، لا تنطبق على الكويت، مشيراً إلى أنه من الصعب تطبيق بعض شروط (فيفا) الرئيسية، على أرض الواقع في الكويت، وأبرزها السماح لجميع الجنسيات، وبينها الإسرائيلية بدخول أفرادها إلى البلاد، وإصدار تأشيرات فورية لها لحظة وصولهم، خصوصاً أن الشرط المذكور يحظر منع دخول أي جنسية، سواء أكانت تتبع المنتخبات أو المشجعين.

أما الإمارات، فعلى لسان أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، قال: إن "النقاش الدائر حول عجز قطر عن استضافة كأس العالم دون مساهمة من جيرانها، يتجاوز الرياضي واللوجستي"، وتابع إن هذا النقاش "يؤكد الاحتياج الطبيعي للدول إلى محيطها، مراجعة سياسات الأمير السابق تتجاوز الأبعاد السياسية كما نرى".

أخبار ذات صلة

السعودية تُحذّر: يُوجد عبث عالمي يُوحي بحرب عالمية ثالثة

السعودية تُحذّر: يُوجد عبث عالمي يُوحي بحرب عالمية ثالثة

قطر تُطلق اسمًا قرآنيًا على طائراتها الفرنسية

قطر تُطلق اسمًا قرآنيًا على طائراتها الفرنسية

أفيخاي أدرعي يكشف أصوله العربية

أفيخاي أدرعي يكشف أصوله العربية

ترامب: قد نُعلن الأسبوع المقبل تحرير كامل الأراضي من تنظيم الدولة

ترامب: قد نُعلن الأسبوع المقبل تحرير كامل الأراضي من تنظيم الدولة

نصر الله: إيران لم تتخلَ عن الفلسطينيين وحرباً كونية فُرضت عليها

نصر الله: إيران لم تتخلَ عن الفلسطينيين وحرباً كونية فُرضت عليها

شاهد: برلمان عربي يشهد مشجارة عنيفة بـ &#34;العقال وكؤوس المياه&#34;

شاهد: برلمان عربي يشهد مشجارة عنيفة بـ "العقال وكؤوس المياه"

إسرائيل: صواريخ &#34;إس 300&#34; السورية في وضع الاستعداد

إسرائيل: صواريخ "إس 300" السورية في وضع الاستعداد

تركيا تُسلم مصر &#34;إخوانيًا&#34; مُتهم باغتيال النائب العام السابق

تركيا تُسلم مصر "إخوانيًا" مُتهم باغتيال النائب العام السابق

التعليقات

الدنيا حكايات

تَبِعات فشل المُصالحة الفلسطينية

تَبِعات فشل المُصالحة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عشراوي تُطالب بفتح سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم وإخضاعه وسجونه للرقابة

عشراوي تُطالب بفتح سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم وإخضاعه وسجونه للرقابة

نقابة المحامين الشرعيين تطالب الرئيس عباس بإعادة صرف المخصصات والرواتب

نقابة المحامين الشرعيين تطالب الرئيس عباس بإعادة صرف المخصصات والرواتب

إدارة معتقل (ريمون) تنقل الأسير مالك حامد لجهة مجهولة

إدارة معتقل (ريمون) تنقل الأسير مالك حامد لجهة مجهولة

الخارجية: نتابع ملف استشهاد الأسير بارود مع الجهات والمحاكم الدولية المختصة

الخارجية: نتابع ملف استشهاد الأسير بارود مع الجهات والمحاكم الدولية المختصة

وزارة العمل تبدأ بتطبيق قرار قانون الصحة والسلامة المهنية

وزارة العمل تبدأ بتطبيق قرار قانون الصحة والسلامة المهنية

أمال حمد: الإهمال الطبي سياسة ينتهجها الاحتلال لإعدام الأسرى بدم بارد

أمال حمد: الإهمال الطبي سياسة ينتهجها الاحتلال لإعدام الأسرى بدم بارد

رأفت يدعو الدول العربية المدعوة إلى مؤتمر وارسو لمقاطعته

رأفت يدعو الدول العربية المدعوة إلى مؤتمر وارسو لمقاطعته

فروانة: (12) أسيراً استشهدوا منذ العام 2015

فروانة: (12) أسيراً استشهدوا منذ العام 2015

منوعات

صدمة: الأمير تشارلز أنجب طفلاً من كاميلا قبل زواجه من ديانا.. كيف أصبح شكله؟

صدمة: الأمير تشارلز أنجب طفلاً من كاميلا قبل زواجه من ديانا.. كيف أصبح شكله؟

خالد الصاوي في تصريح صادم عن النقاب والهوت شورت

خالد الصاوي في تصريح صادم عن النقاب والهوت شورت

ابنة مديحة كامل في ظهور نادر.. شاهد ماذا قالت عنها؟

ابنة مديحة كامل في ظهور نادر.. شاهد ماذا قالت عنها؟

صورة سعد لمجرد مع حسناء مغربية تخطف الأنظار حولهما

صورة سعد لمجرد مع حسناء مغربية تخطف الأنظار حولهما

معجب يضع حلا الترك بموقف مُحرج.. شاهد ماذا طلب منها أمام والدتها؟

معجب يضع حلا الترك بموقف مُحرج.. شاهد ماذا طلب منها أمام والدتها؟

بعد ظهورها الفاضح على فراش المرض.. حليمة بولند تدخل في نوبة بكاء

بعد ظهورها الفاضح على فراش المرض.. حليمة بولند تدخل في نوبة بكاء

بعد خلع الحجاب.. شهيرة وإلهام شاهين ترقصان في عيد ميلاد الفيشاوي

بعد خلع الحجاب.. شهيرة وإلهام شاهين ترقصان في عيد ميلاد الفيشاوي

دفع ثمن جرأته غالياً.. وفاة الفنان الجزائري عز الدين الشلفي بنوبة قلبية

دفع ثمن جرأته غالياً.. وفاة الفنان الجزائري عز الدين الشلفي بنوبة قلبية

أول ظهور لمحمود ياسين بعد أنباء دخوله مصحة علاجية.. شاهد ملامحه المُختلفة

أول ظهور لمحمود ياسين بعد أنباء دخوله مصحة علاجية.. شاهد ملامحه المُختلفة

تسريب طلب تقدم به كاظم الساهر لوزارة الداخلية.. الجمهور غاضب ومدير الأحوال المدنية يتدخل

تسريب طلب تقدم به كاظم الساهر لوزارة الداخلية.. الجمهور غاضب ومدير الأحوال المدنية يتدخل

عربي

السعودية تُحذّر: يُوجد عبث عالمي يُوحي بحرب عالمية ثالثة

السعودية تُحذّر: يُوجد عبث عالمي يُوحي بحرب عالمية ثالثة

قطر للدول المقاطعة: عشم إبليس في الجنة

قطر للدول المقاطعة: عشم إبليس في الجنة

قطر تُطلق اسمًا قرآنيًا على طائراتها الفرنسية

قطر تُطلق اسمًا قرآنيًا على طائراتها الفرنسية

نصر الله: إيران لم تتخلَ عن الفلسطينيين وحرباً كونية فُرضت عليها

نصر الله: إيران لم تتخلَ عن الفلسطينيين وحرباً كونية فُرضت عليها