صحيفة إسرائيلية: الخوف من القتل والخطف يحولان دون حرب برية بغزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن التصريحات القاسية التي أدلى بها الجنرال يائير غولان، النائب السابق لقائد جيش الاحتلال، بشأن إخفاقات الحرب الأخيرة على غزة في 2014 حقيقية، وتكشف الخطر الذي يحيط بإسرائيل.



وأوضحت الصحيفة، أن "عدم استعداد القوات البرية لخوض حرب واسعة، هو شعور سائد بصورة واسعة في أوساط الجمهور الإسرائيلي، خشية قتل جنوده أو اختطافهم؛ لكن الإشكالية التي واجهت هذه الاعترافات، أن الرد عليها جاء انطلاقاً من دوافع حزبية سياسية، وليست مهنية جوهرية".وأضافت: "هذه الاعترافات تبث مزيداً من القلق في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، لأنها عالجت ثلاث قضايا حساسة وحرجة في الجيش، بل وللدولة بأسرها، من أهمها أن المستوى السياسي وجنرالات الجيش، يخشون من تفعيل سلاح المشاة، وهذا أمر حقيقي وفعلي".واستدركت: "هذه الخشية قابلها مبالغة في القدرات الهائلة لسلاح الجو والاستخبارات التي لا تتضمن المخاطرة بحياة الجنود، لكنها ليست كفيلة وحدها بحل مشكلة الصواريخ والقذائف التي تحوزها المنظمات المعادية في غزة ولبنان وسوريا، لأن ذلك يتطلب الزج بالقوات البرية داخل أراضي العدو، والتواجد هناك فترة من الزمن من أجل تدمير المواقع والمستودعات التسليحية".وأكدت أن "ضرب المقدرات الصاروخية لأعداء "إسرائيل" هو الهدف الأساسي لأي معركة عسكرية، خشية الإضرار بصورة كبيرة في الجبهة الداخلية "الإسرائيلية" عند أي مواجهة، كما أنها تحقق فعلاً في حرب لبنان الثانية 2006، والمعارك والحروب التي شنتها على غزة في أعوام 2008، 2012، 2014".وأشارت إلى أن "الغرض من الدخول البري للمناطق الفلسطينية جمع المزيد من المعلومات الأمنية، وإجبار المسلحين على الخروج من الأماكن التي يتحصنون فيها، ويعدون القنابل والعبوات والأحزمة الناسفة، وكان غولان من الجنرالات الذين دخلوا مخيمات اللاجئين والمدن الفلسطينية، وكذلك فعل الجنرال أفيف كوخافي الرئيس الحالي لهيئة أركان الجيش، حين دخل مخيم بلاطة قرب نابلس ومخيم عايدة قرب بيت لحم".وتابعت: "غولان لم يعلن أن الجيش غير مستعد للحرب، العكس هو الصحيح، لكنه قال: إن جاهزية الجيش من الناحية العملياتية قابلها تردد من المستويين السياسي والعسكري بعدم الاستعداد لإدخال الجيش والكتائب والألوية داخل قطاع غزة، ما ولد في صفوف هذه القوات عدم معرفة مسبقة بطرق القتال في هذه المناطق المزدحمة مثل غزة".وختمت: "بدلاً من الدخول في غزة للقضاء على منظومات الصواريخ، فقد انشغل الجيش أكثر من اللازم بقضية أنفاق المقاومة، وجعلها الموضوع الأساسي للحرب، بدلاً من المهمة الأساسية المستندة على ضرب منظومة القذائف الصاروخية".