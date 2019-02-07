مجهولون يُضرمون النار بمركز شباب بلاطة

رام الله - دنيا الوطنأضرم مجهولون النار بمركز شباب بلاطة، الواقع على مدخل المخيم، صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى وقوع خسائر مالية.وأوضح عماد اشتوي، عضو الهيئة الإدارية في النادي، أن مجهولين، وأضرموا النار عند الساعة الواحد من فجر اليوم، بمقر النادي، وتحديداً غرفة الإدارة، ما أدى إلى اشتعالها بالكامل، مؤكداً أن التحقيقات الأولية، تُشير إلى فعل فاعل، وليست بشكل غير متعمد.ولم يوقع الحادث أي إصابات، فيما استهجن اشتوي هذه الأفعال في الوقت الذي يحقق النادي إنجازات وانتصارات على مستوى الرياضة في فلسطين، مطالباً الجهات الأمنية بالكشف عن الفاعلين وتقديمهم للعدالة، مؤكداً أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات واقتصر على الخسائر المالية.